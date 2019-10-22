В размещенном в Сети видеоролике показаны машины, накренившиеся в яму, а одна из них и вовсе полностью ушла под землю, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Несколько машин ушло под землю в Красноярске. Причиной тому стала яма в асфальте, которая образовалась после прорыва трубы с горячей водой. В результате на месте происшествия обвалилась брусчатка, утянув за собой припаркованные автомобили.

По данным группы "ЧП Красноярск", инцидент случился в три часа ночи на улице Мичурина, 14/1. В размещенном видеоролике показаны машины, накренившиеся в яму, а одна из них и вовсе полностью ушла под землю.

На месте ЧП работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Пользователи Сети отмечают, что владельцы машин якобы вытаскивали свой транспорт собственными силами.

Ролик был опубликован во "ВКонтакте".

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