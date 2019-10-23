Мир мог потерять "железного Арни" еще весной прошлого года. Только сейчас Арнольд Шварценеггер признался - его шестая по счету операция на сердце едва не закончилась летальным исходом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Актеру заменяли легочный клапан и в какой-то момент возникли осложнения, но всё обошлось. Даже в 72 года Шварценеггер не может заставить себя сказать "Hasta la vista" спортзалу - уже через неделю он вернулся к тренировкам, чтобы быть в лучшей форме для новой части "Терминатора".

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