https://news.day.az/world/1168535.html Схватка старого льва с двумя молодыми сородичами попала на камеру - ВИДЕО
В ходе драки престарелый хищник бился до последнего и просто так не сдал свою землю двум молодым наглецам, которые, встретив сопротивление, долго не осмеливались напасть на раненого сородича.
Схватка старого льва с двумя молодыми сородичами попала на камеру - ВИДЕО
Постоялец гостиницы "Kambaku River Lodge" (Малалане, парк Крюгера, ЮАР), путешествуя по дикой природе, запечатлел драматичное противостояние между тремя львами.
Неравная схватка за территорию произошла на глазах у туриста. Два молодых льва напали на старого соплеменника и нанесли ему серьёзные раны, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В ходе драки престарелый хищник бился до последнего и просто так не сдал свою землю двум молодым наглецам, которые, встретив сопротивление, долго не осмеливались напасть на раненого сородича.
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