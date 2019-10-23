Постоялец гостиницы "Kambaku River Lodge" (Малалане, парк Крюгера, ЮАР), путешествуя по дикой природе, запечатлел драматичное противостояние между тремя львами.

Неравная схватка за территорию произошла на глазах у туриста. Два молодых льва напали на старого соплеменника и нанесли ему серьёзные раны, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В ходе драки престарелый хищник бился до последнего и просто так не сдал свою землю двум молодым наглецам, которые, встретив сопротивление, долго не осмеливались напасть на раненого сородича.



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