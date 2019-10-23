Сколько раз пилотам героически приходилось справляться с тяжёлой ситуацией из-за того, что птица попала в двигатель. В этот раз всё обошлось - птица врезалась в лобовое стекло, но зрелище от этого приятнее не стало, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Недавно в Сеть попало видео столкновения самолёта и птицы. Русские пилоты просто снимали вид из кабины, наслаждаясь тихим ходом воздушного судна, когда внезапно на горизонте появилась пернатая. Она не успела уклониться и на огромной скорости врезалась в лобовое стекло. Пилот выругался от неожиданности и выронил камеру.

Ролик появился на YouTube-канале WBR Avia, где владелец аккаунта высказал предположение, что действие происходит с пилотами Boeing-737. Так это или нет, сказать трудно, но WBR Avia основывался на звуках, раздающихся в кабине.

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