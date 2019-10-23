18 октября китайская семья, проживающая в уезде Ляньшуй (округ Хуайань, провинция Цзянсу, КНР), приняла незапланированные водные процедуры в салоне своего автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения, установленной на парковке возле водоёма, попал момент, когда автовладелица перепутала педали и заехала в озеро.

Терпящим бедствие в водоёме троим взрослым и одному ребёнку потребовалась помощь спасателей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Семеро очевидцев автокатастрофы бросились на помощь китайскому семейству.

По сообщениям полицейских, благодаря действиям случайных прохожих, в результате происшествия никто не пострадал. Спустя несколько часов затонувший автомобиль был поднят со дна озера и возвращён неопытной автолюбительнице.



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