Автолюбительница, перепутав педали, чуть не утопила своё семейство - ВИДЕО
18 октября китайская семья, проживающая в уезде Ляньшуй (округ Хуайань, провинция Цзянсу, КНР), приняла незапланированные водные процедуры в салоне своего автомобиля.
В объектив камеры наружного наблюдения, установленной на парковке возле водоёма, попал момент, когда автовладелица перепутала педали и заехала в озеро.
Терпящим бедствие в водоёме троим взрослым и одному ребёнку потребовалась помощь спасателей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Семеро очевидцев автокатастрофы бросились на помощь китайскому семейству.
По сообщениям полицейских, благодаря действиям случайных прохожих, в результате происшествия никто не пострадал. Спустя несколько часов затонувший автомобиль был поднят со дна озера и возвращён неопытной автолюбительнице.
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