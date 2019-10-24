Мужчина совершил разбойное нападение на ресторан "Макдональдс" на севере Москвы, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как рассказал начальник управления информации ГУ МВД по столице Юрий Титов, представитель ресторана быстрого питания в районе Медведково сообщил, что неизвестный, угрожая предметами, похожими на пистолеты, потребовал у сотрудников отдать деньги, забрав которые, скрылся, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Мужчину задержали в Московской области. Им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по ст. "Разбой".

Полицейским задержанный заявил, что оружия при нем не было, а "Макдональдс" он "вообще не любит".

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