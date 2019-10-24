В Москве мужчина напал на «Макдональдс» - ВИДЕО
Мужчина совершил разбойное нападение на ресторан "Макдональдс" на севере Москвы, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как рассказал начальник управления информации ГУ МВД по столице Юрий Титов, представитель ресторана быстрого питания в районе Медведково сообщил, что неизвестный, угрожая предметами, похожими на пистолеты, потребовал у сотрудников отдать деньги, забрав которые, скрылся, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
Мужчину задержали в Московской области. Им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по ст. "Разбой".
Полицейским задержанный заявил, что оружия при нем не было, а "Макдональдс" он "вообще не любит".
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