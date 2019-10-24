https://news.day.az/world/1168764.html Главы МИД Ирана и Турции обсудили в Баку ситуацию в Сирии
Главы МИД Ирана и Турции обсудили в Баку ситуацию в Сирии
Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.
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