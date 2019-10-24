Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!