В карельском городе Олонец цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления на глазах у зрителей. Видео инцидента на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала местная жительница, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как после исполнения трюка животное в наморднике получает угощение, а затем атакует мужчину и валит его на пол, обхватив лапами. Другой работник цирка подбегает и несколько раз бьет зверя ногой, пытаясь отстранить от человека. На фоне слышны крики зрителей. Защитной сетки вокруг арены не было.

"В конце видео видно в руках шокер. Медведь пошел к нашей секции, и все как в тумане, как его угомонили, я уже не видела. У меня до сих пор коленки трясутся!" - написала автор ролика. Она отметила, что никто не пострадал, но "это не точно".

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