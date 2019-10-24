10 тысяч человек эвакуированы во Франции из-за наводнения - ВИДЕО
Южная Франция стремительно погружается под воду. Страну накрыло мощное наводнение после настоящего тропического ливня.
Всего за несколько часов в регионе выпал метр осадков. В результате реки вышли из берегов, затопили знаменитые на весь мир виноградники, а улицы Безье и Марселя превратились в бурлящие потоки. Потоком уносило автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Из опасного района эвакуировали уже 10 тысяч человек, но стихия оказалась слишком внезапной - большинство жителей застало ее у себя в домах. К поискам пострадавших привлекли даже военную авиацию. Уже приходят и первые сообщения о пропавших без вести.
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