Южная Франция стремительно погружается под воду. Страну накрыло мощное наводнение после настоящего тропического ливня.

Всего за несколько часов в регионе выпал метр осадков. В результате реки вышли из берегов, затопили знаменитые на весь мир виноградники, а улицы Безье и Марселя превратились в бурлящие потоки. Потоком уносило автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из опасного района эвакуировали уже 10 тысяч человек, но стихия оказалась слишком внезапной - большинство жителей застало ее у себя в домах. К поискам пострадавших привлекли даже военную авиацию. Уже приходят и первые сообщения о пропавших без вести.

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