Генпрокуратура требует ограничить доступ к 10 интернет-ресурсам, распространявшим фейковые новости.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"На сегодняшний день Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор только 10 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые распространяли недостоверную общественно значимую информацию в период с конца марта", - сказал Куренной в эфире интернет-канала надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, речь идет о публикациях о неких не происходивших на самом деле ЧП, "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках", которые с реальностью не имеют никакой связи, но могут спровоцировать панические настроения в обществе.

При этом прокуратура готова защищать права граждан, если другие органы пытаются "подтянуть" под закон о фейковых новостях информацию, которая не подпадает под него. "Мои коллеги тщательно расследуют вопросы формирования правоприменительной практики в части привлечения к административной ответственности тех лиц, которые распространяют недостоверную общественно значимую информацию. И в случае распространения недостоверной информации СМИ административные дела возбуждаются органами Роскомнадзора или в некоторых случаях органами МВД, и как показывает практика, эти меры не всегда соответствуют требованиям статьи 13.15 КоАП", - сказал представитель надзорного ведомства.

В качестве примера он привел привлечение к административной ответственности 26 сентября двух жительниц Амурской области за то, что они распространяли в соцсетях информацию о заражении почвы цианидом в результате подтопления. В материалах отмечается, что женщины не являлись авторами этой информации, а просто пересылали ее в соцсетях. При этом они были уверены в ее достоверности и просто переживали за проживающих в якобы зараженном районе своих родственников. В связи с этим прокурор направил в адрес председателя Амурского областного суда протесты с требованием отменить незаконные решения.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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