Полицейские города Финикс (штат Аризона, США) на днях опубликовали на странице в Тwittеr видеозапись с драматичным моментом спасения семьи, переходящей 14 октября оживлённую магистраль, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения двух автомобилей, в считанных метрах от пары с коляской.

По сообщениям полицейских, 27-летняя владелица автомобиля Chevy Cruz, совершая поворот, успела среагировать на появление внедорожника, мчавшегося прямо на пешеходов. Автомобилистка, чьё имя не уточняется, в самый последний момент протаранила джип и спасла семейную пару и малолетнего ребёнка от тяжёлых последствий.

Улисс Бетанкур, его жена Габриель и годовалый сын Дэмиан, благодаря реакции участницы дорожного движения не пострадали.

Со слов стражей порядка, водитель внедорожника и его подруга с места происшествия сбежали. Во время побега молодой человек достал нож и, угрожая физической расправой, повредил машину случайного свидетеля ДТП. Сбежавший с места аварии 23-летний Эрнесто Отанез Овесо спустя несколько часов был арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении огнестрельного оружия. Но, несмотря на предыдущие задержания, Овесо был освобожден из-под стражи спустя несколько часов, согласно решению суда.

27-летняя местная жительница, спасшая молодую семью, отделалась незначительными повреждениями.

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