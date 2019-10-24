Боевая машина на полном ходу проехала на красный свет светофора на перекрестке в Костроме и врезалась в легковой автомобиль, стоящий на встречной полосе. Снятое очевидцами видео опубликовано в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По информации K1NEWS.RU, столкновение произошло на пересечении улиц Юрия Смирнова и Шагова после того, как БМД занесло влево. В ГИБДД ситуацию пока не комментировали.

В начале сентября солдат-контрактник погиб в ходе танковых занятий под водой на полигоне в Забайкальском крае. Его напарнику удалось спастись.

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