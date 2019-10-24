Китай сможет закупать у США сельхозпродукцию на сумму в $20 млрд в первый год после заключения торгового соглашения между странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Китай намерен купить сельскохозяйственную продукцию у США как минимум на сумму в $20 млрд в случае подписания частичного торгового соглашения", - говорится в сообщении.



Кроме того, источники сообщили, что Китай может рассмотреть вопрос об увеличении закупок в ходе следующих раундов торговых переговоров. На второй год, по словам источников, сумма может увеличиться до $40-50 млрд, если будут отменены все пошлины.



Ранее на этой неделе КНР объявила о покупке 10 млн тонн американской сои.



Очередной раунд торговых переговоров, как ожидается, начнется 25 октября.

Как сообщалось ранее, Трамп согласился не проводить повышение пошлин, запланированное на середину октября. Однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что президент не принял решение о пошлинах на китайский импорт, которые должны вступить в силу в декабре.

В то время как Трамп охарактеризовал итоги переговоров как успешные, китайские государственные СМИ сообщили, что был достигнут "существенный прогресс".

Китайские пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, введенные в ответ на пошлины США, делают импорт товаров дорогим для китайских фирм.

Пекин должен был отменить эти пошлины, чтобы упростить покупку товаров на сумму до $50 млрд, но сделает это только в том случае, если США ответят взаимностью и отменят свои пошлины на китайские товары, заявили источники Bloomberg.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источники, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в этом месяце, чтобы проработать детали "первой фазы" торговой сделки.



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