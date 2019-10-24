В Южной Каролине мужчина заживо сгорел в своем автомобиле Tesla.

Как сообщает газета Washington Post, Омар Аван потерял управление и врезался в пальму, передает Day.Az со ссылкой на Вести​​​.

От столкновения загорелась ионно-литиевая батарея машины. Собравшиеся вокруг люди не могли ничем помочь, так как выдвижные ручки автомобиля были заблокированы. В итоге "Теслу" охватил огонь. Мужчина погиб от ожогов и удушья.

Родственники погибшего подали иск на компанию-производителя. По мнению стороны обвинения, трагедия произошла из-за дефектов в конструкции машины.

Представители компании Tesla пока не прокомментировали иск.

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