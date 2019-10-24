Свежий отчёт министерства торговли США зафиксировал, что резкое падение заказов на транспортное оборудование способствовало более значительному, чем ожидалось, снижению заказов на товары длительного пользования в США в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После уверенного отскока в июне и июле аналитики ожидали, что в сентябре продлится августовский спад. Однако ситуация оказалась значительно хуже, чем ожидалось, поскольку объем заказов на товары длительного пользования упал на 1,1% за месяц (-0,7%), в годовом исчислении заказы снизились на 4%.

Поставки товаров, не относящихся к обороне, за исключением воздушных судов являются важным показателем при расчете ВВП. И они упали на 0,7%, больше, чем прогнозировалось, после того, как в предыдущем месяце не было отмечено никаких изменений. Согласно отчету, объем годовой выручки за 3 месяца от поставок бизнес-оборудования снизился.

И, наконец, заказы на невоенные товары без учета самолетов упали на 0,5% после пересмотра в сторону понижения на 0,6% в предыдущем месяце, и на 1,8% по сравнению с прошлым годом - самый слабый показатель с момента избрания Трампа.

На итоговый результат сильно повлияла ситуация вокруг компании Boeing, которая не оставляет попыток вернуть в воздух свой самолет MAX 737. Отчасти ситуацию спасает спрос на новые автомобили, который остается довольно стабильным. Продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем подорвал мировую экономику, заставил бизнес бороться за новых поставщиков и ограничил инвестиции.

Как сообщает Bloomberg, спад производства отмечен и в ряде других отчетов. Согласно исследованию ФРС, каждая шестая компания в Филадельфии в следующем году планирует сократить капитальные расходы из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.



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