Майк Пенс сделал заявление по Китаю
США не хотят конфронтации с Китаем, а ищут взаимодействия по ряду вопросов, среди которых экономика, контроль над вооружениями, денуклеризация Корейского полуострова и соблюдение санкций против Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом вице-президент США Майк Пенс заявил, выступая в Вашингтоне в четверг.
"Мы не ищем конфронтации с Китаем, мы ищем взаимодействия на различных уровнях, включая экономическое и военное сотрудничество... Мы не стремимся остановить развитие Китая. Мы хотим конструктивных отношений с китайскими лидерами", - сказал он.
"Китай и США также продолжат совместную работу по достижению безопасной, полной и бесповоротной подтвержденной (экспертами) денуклеаризации Северной Кореи. И мы хотели бы более глубокого сотрудничества по контролю над вооружениями и соблюдению санкции США в Персидском заливе", - сказал Пенс
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