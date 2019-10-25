США не допустят, чтобы нефтяными месторождениями в Сирии вновь завладели боевики "Исламского государства".

Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, контролировали ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ захватить эти территории!" - написал он.

Ранее стало известно, что США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков. По данным источника Newsweek, главной задачей американских военнослужащих станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только ИГ, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.

До этого Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии после начала турецкой военной операции на территории страны. Позднее американский лидер заявил, что склоняется к тому, чтобы оставить несколько сотен американских военных в восточной Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название "Источник мира". Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и "Исламским государством".

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