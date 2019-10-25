https://news.day.az/world/1169075.html СМИ: Военные Турции столкнулись с армией Асада
СМИ: Военные Турции столкнулись с армией Асада
Военные Турции столкнулись с армией сирийского президента Башара Асада на северо-востоке Сирии, сообщает SANA.
Агентство уточняет, что стычки произошли в провинции Хасака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным SANA, военные Турции пытались занять сирийские деревни, а армия Асада нанесла ответный удар.
В настоящее время нет данных о погибших. Также нет официального подтверждения этой информации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в приграничных с республикой территориях 9 октября. Стоит отметить, что США и Турция договорились о прекращении огня 17 октября.
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