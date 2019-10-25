Военные Турции столкнулись с армией сирийского президента Башара Асада на северо-востоке Сирии, сообщает SANA.

Агентство уточняет, что стычки произошли в провинции Хасака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным SANA, военные Турции пытались занять сирийские деревни, а армия Асада нанесла ответный удар.

В настоящее время нет данных о погибших. Также нет официального подтверждения этой информации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в приграничных с республикой территориях 9 октября. Стоит отметить, что США и Турция договорились о прекращении огня 17 октября.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın