https://news.day.az/world/1169079.html Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, есть способ достичь соглашения по выходу Британии из ЕС. Для этого нужно быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что, если нужно больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его. Но сначала необходимо одобрить проведение выборов 12 декабря.
"Мы собираемся дать им столько времени, сколько они захотят", - подчеркнул Джонсон.
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