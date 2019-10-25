На канцлера Германии Ангелу Меркель могло готовиться покушение.

О нем, вероятно, помышлял исполнитель нападения на ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри, пишет germania.one со ссылкой на данные расследования Федерального управления уголовной полиции страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным расследования, за семь недель до теракта гражданин Туниса делал селфи у канцелярии ФРГ. На одном снимке было указано окно кабинета, который принадлежит Меркель.

Кроме того, правоохранители нашли на телефоне Амри фотографии возле ее дома.

"Террорист вел слежку за канцлером Германии", - говорится в заявлении управления.

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