Буря космических масштабов должна накрыть Землю. Она возникла на Солнце и сейчас с гигантской скоростью приближается к нашей планете, где, по расчетам ученых, будет бушевать как минимум три дня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Что принесет мощный солнечный вихрь, насколько он опасен, и чего ждать метеозависимым людям?

Гигантская дыра на Солнце нацелилась на Землю. Из нее с бешеной скоростью - 800 километров в секунду - дует звездный ветер. Уже сегодня он начинает достигать нашей планеты.

"Из-за взаимодействия этого высокоскоростного потока со спокойным солнечным ветром около Земли получается межпланетное возмущение. Это магнитная буря", - говорит заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Анатолий Белов.

Бушевать будет рекордно долго - три дня, обещают космические синоптики. Скорая уже приведена в режим повышенной готовности. Число вызовов в такие дни традиционно возрастает.

Магнитные бури способны провоцировать скачки артериального давления, сбои сердечного ритма и мигрени у людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют не пропускать прием лекарств и больше бывать на воздухе. Но чаще скорая выезжает к здоровым, но внушаемым людям. Им тоже советуют - на воздух.

"Даже если у них все в порядке со здоровьем, они перенастраиваются на то, что что-то должно произойти, фактически провоцируя стресс у себя", - говорит профессор, заместитель директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

Стресс у людей - и у перелетных птиц: у них магнитные бури сбивают навигацию. Фламинго вместо Египта приземляются в Сибири. А вот почтовые голуби с более мощной благодаря селекции навигационной системой дом находят с первого раза.

Под ударом еще и техника. Возможны аварии на трубопроводах - бури провоцируют коррозию. Локальные отключения энергосетей - такое уже случалось, например, в Квебеке. И даже остановка, правда кратковременная, поездов на железных дорогах в северных широтах.

Наибольшую опасность магнитные бури несут космическим спутникам: отказ электроники, потеря орбиты - вполне вероятный сценарий.

Причем проблемы начинаются, когда буря утихает. После нее на орбите Земли появляются частицы, которые называют "убийцами". Они способны "прошивать" чувствительную технику насквозь. Космонавты это видели своими глазами.

"При просмотре фотографий, отснятых на борту Международной космической станции, мы видим такие черные точечки. Это как раз воздействие этих тяжелых частиц, которые проходят сквозь матрицу фотоаппарата", - говорит депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

Эти частицы создают заряды, которые могут вызвать короткое замыкание в микросхемах.

"Когда спутник выходит из строя во время магнитной бури или сразу после нее - таких примеров десятки", - говорит директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

За тем, чтобы спутники не дали сбой, следят в ЦУПе. Следить за тем, чтобы не дал сбой организм, придется самим. Магнитных бурь за год может быть несколько - или даже несколько десятков. Но эта отличается своей продолжительностью, так что внимательным стоит быть до конца выходных, пока буря не утихнет.

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