В американском штате Калифорния в рамках принятия специальных мер по отключению электричества для предотвращения распространения лесных пожаров более 500 тысяч человек остались без света.

Главным образом, массовые отключения электроэнергии затронули Сакраменто, долину Напа и ряд районов Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Крупный лесной пожар вспыхнул севернее Сан-Франциско ранее на текущей неделе, в течение шести часов огнем была охвачена территория площадью более четырех тысяч гектаров. Из прилегающих к месту стихийного бедствия спасателями были эвакуированы более 300 человек.

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