Проливные дожди на юге Франции и в испанской Каталонии привели к наводнениям и, как следствие, проблемам с железнодорожным сообщением. На две недели закрыто движение поездов между французским Монпелье и Барселоной, сообщают европейские СМИ, передает Day.Az.

Накануне мощные ливни обрушились на Францию, Испанию и Италию. Особенно пострадали северо-восточные районы Испании, в частности, Каталония. Обильные осадки привели к наводнениям. Из-за стихии в испанском регионе десятки тысяч людей остаются без электричества, движение на многих автострадах остановлено. Непогода также установилась на Балеарских островах.

Метеорологическая служба Meteo France сообщает о том, что в пострадавших районах на юге Франции за 6 часов выпала двухмесячная норма осадков. Шторм прошел через Марсель и изрядно потрепал север острова Корсика. Оранжевый уровень опасности до сих пор действует в департаментах Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз. В некоторых районах прошла эвакуация населения. Стихия также привела к закрытию дорог из-за упавших деревьев и сорванных крыш. Экстремальная погода установилась в регионе Прованс. На данный момент поезда TER между Тулузой, Монпелье и Перпиньяном курсируют с перебоями.

Настоящей проблемой последствия шторма стали для главной железнодорожной линии между крупнейшим городом на юге Франции Монпелье и Барселоной. Компания SNCF заявила, что линия закрыта до 4 ноября из-за ущерба, нанесенного наводнениями.

Тем временем МИД России предупредил сложных метеоусловиях, которые ожидаются на территории Великобритании. В частности, штормовое предупреждение 25 и 26 октября объявлено в городах Кардиф, Суонси и Лидс. Здесь также предупреждают о наводнениях, возможных проблемах с электричеством и движением общественного транспорта.

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