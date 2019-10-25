За "дискриминационные методы", благодаря которым туристы вынуждены платить за еду больше, чем местные жители, обнаружили инспекторы в 70% ресторанов аэропорта Праги имени Вацлава Гавела. А именно - пять ресторанов из семи выбрали наживаться на туристах.

Как передает Day.Az, согласно информации местных СМИ, в наихудших случаях чешские носители платили меньше, чем иностранные. В "обычных" - цены просто завышены. Такую информацию обнародовала Чешская торговая инспекция (ЧОИ), которая провела очередную проверку в сотрудничестве с таможней Праги.

Проверки проводились в течение трех рабочих дней в залах вылета Терминала 1 и Терминала 2 в "чистой" зоне. Нарушения правовых норм были обнаружены в пяти из семи проверенных предприятий, но названия пока не разглашаются, поскольку дела все еще открыты.

Так, по заявлению экспертов, к туристу, не говорящему на чешском, встречалось иное отношение и предлагалось иное меню. При этом разница в ценах была от 1 до 53 крон. Нарушения будут устранены в административном порядке, рестораны будут оштрафованы.

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