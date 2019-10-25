32-летний житель Калифорнии Грачья Атоян признал себя виновным в участии в тщательно разработанной схеме по переправке граждан Армении в США под видом исполнителей народных танцев, передает Day.Az со ссылкой на "Голос Америки".

Группа, в которой состоял Атоян, сообщала миграционным органам США о приезде танцоров для выступления и запрашивала для них визу "Для уникальных культурных артистов" (Culturally Unique Artist).

Атоян и сообщники запрашивали у граждан Армении от 3 до 10 тысяч долларов для отправки в США в составе фальшивой танцевальной труппы.

По делу также проходят Стелла Бояджян и Диана Григорян, которые признали свою вину.

Свою вину в рамках уголовного дела также признали Диана Григорян и Стелла Бояджян, которая, согласно выдвинутому обвинению, создала фонд Big Apple Music Awards Foundation.

Через него участники группы создавали поддельные "танцевальные сертификаты", афиши концертов и гастролей, устраивали фиктивные фотосессии с "танцорами" для прикрытия мошеннических схем.

Ранее сообщалось, что двое граждан США армянского происхождения были признаны виновными по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения.

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