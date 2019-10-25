Полиция Техаса разыскивает мужчину, который ворвался в ювелирный магазин в пригороде Далласа и украл драгоценный камень за 23 тысячи долларов.

Как сообщает Fox News со ссылкой на представителей полиции, 18 октября подозреваемый устроил танцы на пороге заведения и попросил подобрать ему украшение на 6 тысяч долларов.

Сотрудники галереи "Джаред" продемонстрировали посетителю несколько драгоценных камней. Один из бриллиантов весом 2,51 карата преступник положил в карман и сказал, что уронил его на пол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

И это не первый подозрительный визит мужчины в ювелирные магазины. Еще 21 августа он посетил другой магазин в Саутлейке, но вызвал подозрения у сотрудников, которые позвонили в полицию. Тогда преступник представился им рэпером, после чего правоохранители провели с ним беседу.

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