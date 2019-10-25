Глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил возможность мировой рецессии и глобальной валютной войны. Он видит угрозу в противостоянии США и Китая, торговых войнах и американских санкциях против крупнейших производителей нефти, передает Day.Az со ссылкой на

Позиция стран, которые намеренно ослабляют свои валюты, может привести к глобальной валютной войне, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. С учетом санкций против крупнейших производителей нефти и экономического противостояния США и Китая, мировой экономике, по его мнению, грозит рецессия.

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне (цитата по РИА Новости). Он добавил, что все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.

Последствия глобальной валютной войны будут крайне непредсказуемыми, убежден Сечин. В ходе выступления он напомнил, что за последние 12 месяцев прогнозы роста мировой экономики и торговли пересмотрены в сторону понижения на 0,2-0,4 процентного пункта. К ослаблению своих валют или снижению процентных ставок вынуждены прибегнуть Индия, Таиланд, Новая Зеландия, а также Китай, который Штаты обвиняют в валютных манипуляциях.

Сечин полагает, что участники рынка недооценивают риск нестабильности, поскольку прежде мировая экономика никогда не сталкивалась с таким набором угроз, пишет РБК. "На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы "сделать Америку великой". Так, около двух недель назад ФРС объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета", - отметил Сечин, заявив, что это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику.

По словам Сечина, стремление изолировать Россию и ограничить ее возможности поставок нефти и газа в Европу стало серьезной ошибкой. Навязывание "американской повестки" на глобальных рынках в итоге приведет к негативным последствиям для потребителя, подчеркнул глава "Роснефти".

В своем докладе он также затронул тему поставок нефти Saudi Aramco в связи с недавними атаками беспилотников на объекты предприятия. Сечин заявил, что эти события дают повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика.

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