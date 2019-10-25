Боб Дадли рассчитывает сохранить должность в совете директоров "Роснефти" после того, как уйдет с поста гендиректора ВР, рассказал Дадли "Ведомостям". По словам топ-менеджера ВР, он рассматривает возможность занять пост советника гендиректора ВР и быть номинированным от этой компании на 2020-2021 гг. в совет директоров "Роснефти".

"Я не исчезаю, у меня за плечами более 40 лет работы в нефтяной отрасли", - сказал Дадли, уточнив, что еще не обсуждал такую возможность с "Роснефтью", но надеется, что компания согласится. Представитель "Роснефти" отказался от комментариев.

За это время компании удалось оправиться от кризиса в Мексиканском заливе и войти в капитал "Роснефти". Уход Дадли не изменит статус-кво в госкомпании, говорят эксперты

Дадли вошел в совет директоров "Роснефти" в 2013 г. после того, как госкомпания купила ТНК-ВР. У британской компании в последней было 50%, а после сделки доля в "Роснефти" выросла до 19,75%.

Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций BP, поставив ее на грань банкротства. В 2003-2008 гг. он также возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы "Роснефти" за $55 млрд.

В "Роснефти" о Дадли отзываются только положительно. "Это будет потеря для российской компании, если Дадли уйдет из совета директоров. Он профессионал", - говорил один из его знакомых.

Дадли в России с 2001 г., когда его назначили вице-президентом BP по России, Каспийскому региону, Анголе, Алжиру и Египту. BP в 1997 г. купила у Владимира Потанина и Михаила Прохорова 10% акций "Сиданко" за $571 млн. Но в начале 2000-х гг. "Сиданко" оказалась в кризисе, а принадлежащая Михаилу Фридману и его партнерам Тюменская нефтяная компания (ТНК) атаковала ее "дочки" - "Варьеганнефтегаз", "Кондпетролеум", "Черногорнефть", "Удмуртнефть" и Саратовский НПЗ.

В 2003 г. конфликт вокруг "Сиданко" закончился созданием ТНК-ВР, куда вошли сама ТНК и российские активы BP. Британцы и консорциум "Альфа-групп" и "Access-Ренова" получили паритетные доли, а Дадли стал гендиректором совместной компании.

Дадли пришлось покинуть Россию летом 2008 г., он руководил ТНК-BP из Лондона до декабря 2008 г. и покинул эту должность по мировому соглашению акционеров.

После назначения на должность гендиректора BP в 2010 г. Дадли пообещал не мстить российским акционерам ТНК-BP: "Я не ожидаю, что [мое назначение] повлечет какие-либо последствия".

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