Масштабное ДТП с участием топливозаправщика, 22 октября попало в объектив видеокамеры на скоростной автомагистрали Пекин-Шанхай, в городском округе Янчжоу (провинция Цзянсу, КНР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Водитель бензовоза не заметил белый седан возникший на его пути и, чтобы избежать столкновения, в самый последний момент объехал легковушку.

Резкий манёвр привёл к тому, что цистерновоз, лавируя между автомобилями, задев стоящую на аварийке легковушку, вернул равновесие, но затем перевернулся на бок, перегородив автомагистраль.

По сообщениям полицейских, водитель белого седана, остановившись на дороге из-за поломки, не установил аварийный знак, в результате чего произошло крушение бензовоза.

Стражи правопорядка, расследующие инцидент, склонны обвинить в аварии обоих её участников, которые не получили серьёзных травм.

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