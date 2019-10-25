Правительство Германии утвердило налоговые изменения в рамках мер, направленных на сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбу с глобальным потеплением, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

За счет этого поездки на поездах станут дешевле, а авиапутешествия подорожают. Изменения вступят в силу с апреля 2020 года. Размер НДС на железнодорожные билеты будет снижен до 7% с нынешних 19%.

Между тем налоги для авиаперелетов будут повышены в зависимости от дальности, при этом продажа билетов по демпинговым ценам, то есть ниже себестоимости, будет запрещена. Германия входит в топ-5 стран, где россияне любят передвигаться на поездах.

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