Британская полиция задержала еще двоих подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией графства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате проведенных следственных мероприятий мужчина и женщина, оба в возрасте 38 лет, были задержаны в Уоррингтоне (город в английском графстве Чешир) по подозрению в причинении смерти 39 человек и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу", - сообщили правоохранители.

Ранее по делу о гибели 39 человек, которых полиция считает гражданами Китая, был также задержан водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии. Срок его содержания под стражей без предъявления обвинений был в четверг вечером продлен по запросу следствия.

В полиции также подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе, были доставлены в морг, где в пятницу будет начато проведение патолого-анатомических экспертиз. Продолжаются попытки установить личности погибших. Полиция находится в контакте с посольством Китая в Великобритании, где пока не подтверждают гражданство погибших.

В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Ранее в полиции графства Эссекс сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. По данным следователей, сам тягач при этом прибыл из Дублина. Как сообщают британские СМИ, именно его водитель, который был впоследствии задержан, вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры. Следствие изучает возможную причастность молодого человека к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано полное содействие в их работе.

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