Россия и Турция близки к заключению соглашения на поставку Анкаре истребителей Су-35. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Турция планирует закупить в общей сложности 36 российских самолетов. Кроме того, стороны договорились о совместном производстве некоторых компонентов российских самолетов.

23 октября сообщалось, что Турция получила все элементы российских комплексов С-400 и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Анкара получила все элементы, включая ракеты, раньше запланированных сроков.

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