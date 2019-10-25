В Северной Калифорнии набирает силу лесной пожар, начавшийся здесь два дня назад. Его распространению способствует сильный ветер, скорость которого достигает тридцати четырёх метров в секунду, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом возложил вину на местную энергетическую компанию. "Некоторые искренне верят в то, что климатические изменения здесь ни при чём, а просто жара становится жарче, засуха засушливей, а влага - более влажной. Но речь тут идёт не просто об изменении климата, дело не только в этом. И это относится к компании PG&E. Это волчьи законы капитализма в условиях климатических изменений", - сказал он.

В настоящее время энергетические компании Калифорнии проводят плановое отключение электроэнергии, которое коснулось здесь более 600 тысяч человек, но из-за пожара это число может увеличиться до 1,5 миллиона.

Кроме того, более двух тысяч человек эвакуированы из округа Сомоа, где в одном из городов пламя уже уничтожило более десяти домов. По новому распоряжению властей штата, около 50 тысяч человек должны будут эвакуироваться из оказавшихся под угрозой районов.

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