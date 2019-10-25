Власти США объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня министерство финансов и госдепартамент США объявили о создании нового гуманитарного механизма для обеспечения беспрецедентной прозрачности гуманитарной торговли с Ираном. Этот механизм поможет международному сообществу проявлять повышенную должную осмотрительность в отношении гуманитарной торговли для обеспечения того, чтобы средства, связанные с разрешенной торговлей в поддержку иранского народа, не перенаправлялись иранским режимом на разработку баллистических ракет, поддержку терроризма или финансирование другой пагубной деятельности", - говорится в сообщении минфина США.



Отмечается, что гуманитарный механизм на ежемесячной основе "потребует от иностранных правительств и финансовых учреждений, которые решат участвовать в механизме, проводить усиленную должную осмотрительность и предоставлять минфину (США) значительный и беспрецедентный объем информации" с учетом уже существующих ограничений на основе норм того же американского минфина.

Поясняется, что новый механизм включает в себя "ряд гарантий для предотвращения любых сделок с лицами, включенными в санкционный список (США)", поскольку за такие сделки предусмотрены санкции американского минфина.

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