https://news.day.az/world/1169450.html В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) связи с пожарами, говорится в прокламации губернатора, передает РИА Новости.
Эти два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация, в зону которой попали около 50 тысяч человек.
Округ Лос-Анджелеса - крупнейший по населению в США, в нем проживают более 10 миллионов человек, еще около 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере штата.
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