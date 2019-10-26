Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ситуация, которая сложилась из-за выхода страны из Евросоюза, является сложной и одновременно глупой.

Об этом он сказал в обращении в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Джонсона, парламент одобрил отсрочку Brexit и показал свою безнадежность.

Премьер подчеркнул, что ситуация вокруг выхода страны из ЕС стала глупой, так как судьбу Британии теперь будет решать Евросоюз.

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