https://news.day.az/world/1169461.html Джонсон назвал ситуацию с Brexit очень глупой
Джонсон назвал ситуацию с Brexit очень глупой
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ситуация, которая сложилась из-за выхода страны из Евросоюза, является сложной и одновременно глупой.
Об этом он сказал в обращении в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению Джонсона, парламент одобрил отсрочку Brexit и показал свою безнадежность.
Премьер подчеркнул, что ситуация вокруг выхода страны из ЕС стала глупой, так как судьбу Британии теперь будет решать Евросоюз.
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