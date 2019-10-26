Американские президент Дональд Трамп заявил, что бывший лидер страны Барак Обама совершил предательский поступок, пишет Washington Examiner.

Трамп утверждает, что сторонники Обамы шпионили за его кампанией на выборах президента в 2016 году.

"То, что они сделали, было изменой... Это было предательством", - подчеркнул Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства подчеркнул, что огорчен поступком Обамы и его работников.

В 2017 году Трамп написал в Twitter, что он чувствовал, как Белый дом Обамы "прослушал его провода". Позже Трамп пояснил, что он не имел в виду это буквально, но он чувствовал, что за его кампанией следят.

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