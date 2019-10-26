https://news.day.az/world/1169463.html В Таиланде женщина ожила перед кремацией
В Таиланде женщина ожила перед кремацией
В Таиланде женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
То, что 70-летняя женщина жива, заметил ее муж, который проводил обряд омовения тела.
Уточняется, что ее признали мертвой 20 октября, и в течение пяти дней держали тело при низкой температуре.
Супруг, заметивший, что веки женщины дрожат, срочно вызвал скорую помощь. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.
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