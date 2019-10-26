Вечером в пятницу, 25 октября, в Финляндии почти 40 тысяч домов остались без электроснабжения из-за ураганных ветров, которые привели к падению деревьев на линии электропередачи. Такие данные сообщают местные энергетические компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уточняется, стихия в основном затронула центральную и западную части страны. Больше всего отключений зафиксировано в Мустасаари, Нярпиё и Пори.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, передает ТАСС. По прогнозам синоптиков, ветер может утихнуть к утру, но в течение ночи могут произойти новые отключения электричества.