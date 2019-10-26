Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей iPhone. На своей странице в Twitter он адресовал сообщение главе Apple Тиму Куку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер заявил, что старые модификации с кнопкой Home ("Домой") были более удобными. "Тиму [Куку]: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем свайп", - написал Трамп.

В мае прошлого года сообщалось, что глава Белого дома использует один iPhone для того, чтобы звонить, а другой - для чтения новостей и размещения постов в Twitter.

Apple презентовала первый смартфон без кнопки Home в сентябре 2017 года, им стал iPhone X. Разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. В предыдущих моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus производитель заменил физическую кнопку Home сенсорной, которая с помощью вибрации имитирует нажатие.

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