https://news.day.az/world/1169478.html Восемь человек погибли в результате страшного ДТП в России - ВИДЕО
Восемь человек погибли в результате страшного ДТП в России - ВИДЕО
Число жертв серьезной аварии на Алтае с двумя микроавтобусами возросло до восьми.
Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погибло восемь человек, еще восемь пострадали, передает Day.Az.
Ранее в МЧС сообщили о семи погибших.
ДТП произошло на пересечении Калманского и Топчихинского районов. По предварительным данным, водитель одного из микроавтобусов выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с другим автомобилем.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, в результате ДТП пострадали пять человек, среди погибших есть ребенок.
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