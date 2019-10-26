Число жертв серьезной аварии на Алтае с двумя микроавтобусами возросло до восьми.

Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погибло восемь человек, еще восемь пострадали, передает Day.Az.

Ранее в МЧС сообщили о семи погибших.

ДТП произошло на пересечении Калманского и Топчихинского районов. По предварительным данным, водитель одного из микроавтобусов выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с другим автомобилем.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, в результате ДТП пострадали пять человек, среди погибших есть ребенок.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın