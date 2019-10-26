Один из присутствующих на открытой тренировке ирландского бойца ММА Конора Макгрегора швырнул в спортсмена пластиковую бутылку.

Нарушителя спокойствия, который пытался что-то кричать в адрес Макгрегора, вывела охрана. Ирландец сказал обидчику заткнуться.

Ранее под усиленную охрану было взято здание отеля "Ритц Карлтон", где остановился Макгрегор во время своей поездки в Москву. Эта мера была принята после того, как ирландец произнес оскорбительные слова в адрес Хабиба Нурмагомедова и дагестанского народа, передает Day.Az со ссылкой на matchtv.ru.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Макгрегор не провел ни одного поединка, Хабиб защитил свой титул в бою с Дастином Порье.

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