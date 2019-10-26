Военная операция "Источник мира" на севере Сирии направлена против террористов и не преследует цели этнической чистки, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словом Акар, ВС Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" не использовали химической оружие.

Он отметил, что в настоящее время ВС Турции следят за выводом отрядов YPG/PYD с севера Сирии, согласно сочинскому соглашению.

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