https://news.day.az/world/1169526.html Глава минобороны: Турция не проводит политику этнической чистки на севере Сирии
Глава минобороны: Турция не проводит политику этнической чистки на севере Сирии
Военная операция "Источник мира" на севере Сирии направлена против террористов и не преследует цели этнической чистки, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словом Акар, ВС Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" не использовали химической оружие.
Он отметил, что в настоящее время ВС Турции следят за выводом отрядов YPG/PYD с севера Сирии, согласно сочинскому соглашению.
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