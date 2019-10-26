Участница дорожного движения, проезжая по автодороге А32, в городе Госпорт (графство Гэмпшир, Британия), стала свидетельницей трагикомичной ситуации, в которую угодил местный страж правопорядка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Правоохранитель, увлечённый погоней за неизвестным нарушителем, пересекая проезжую часть, не удержался в седле своего велосипеда и совершил болезненное падение на глазах у пешеходов и автомобилистов.

Момент жесткой посадки полицейского на дороге попал в объектив видеорегистратора, принадлежащего местной жительнице, пожелавшей остаться неизвестной.

"Мы рады сообщить, что с офицером все в порядке, его проверили в больнице и у него были обнаружены только незначительные травмы. Спасибо за все сообщения поддержки", - заявили на следующий день после инцидента в полицейском управлении Гэмпшира, не уточнив о дальнейшей судьбе сбежавшего подозреваемого.

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