Уолт Харрис, известный боец-тяжеловес смешанных единоборств, выступающий в универсальном чемпионате лиги UFC, сообщил о пропаже своей 19-летней дочери. Убитый горем отец обратился за помощью в одной из социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полиция городка Оберн, где проживает семья Харриса, сообщила, что девушка исчезла 23 октября незадолго до полуночи. Дочь спортсмена была официально объявлена пропавшей без вести и для ее поисков была организовала поисковая группа.

Сообщение Харриса в соцсетях звучит как настоящий крик о помощи: "Пожалуйста помогите! Любую информацию пишите мне или звоните в полицию Оберна. Очень прошу всех помочь! Мою дочь зовут Аня".

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