Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов уже завершены и обе стороны продолжат учитывать ключевые обеспокоенности друг друга. Об этом сообщило в субботу Министерство коммерции Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, разговор состоялся 25 октября, на нем также присутствовал министр коммерции Чжун Шань. "Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, как отмечается в нем, были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США. Стороны пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции и мяса птицы, а также механизма по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся соответствующей продукции.

"Стороны продолжат поддерживать друг с другом контакты на уровне глав делегаций, а на рабочем уровне - в экстренном режиме проводить консультации", - говорится в сообщении.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın