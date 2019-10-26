https://news.day.az/world/1169606.html Водитель, пропустивший выезд с трассы, повёл себя не слишком разумно - ВИДЕО
Водитель, пропустивший выезд с трассы, повёл себя не слишком разумно - ВИДЕО
Конечно, любому автомобилисту будет досадно понять, что он пропустил нужный поворот, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Вот только этот незнакомец из Китая, который вовремя не съехал с трассы на нужную дорогу, не стал искать иные пути - он просто ударил по тормозам, и его транспортное средство резко остановилось на шоссе.
Водитель грузовика, ехавшего следом, едва успел сманеврировать, хотя и задел машину главного героя, а вот автобус с 35 пассажирами оказался на обочине - к счастью, никто не пострадал.
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