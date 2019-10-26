Конечно, любому автомобилисту будет досадно понять, что он пропустил нужный поворот, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Вот только этот незнакомец из Китая, который вовремя не съехал с трассы на нужную дорогу, не стал искать иные пути - он просто ударил по тормозам, и его транспортное средство резко остановилось на шоссе.

Водитель грузовика, ехавшего следом, едва успел сманеврировать, хотя и задел машину главного героя, а вот автобус с 35 пассажирами оказался на обочине - к счастью, никто не пострадал.

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