Член Демократической партии США Кэти Хилл внесла на рассмотрение в конгресс законопроект о запрете выделения средств на содействие участию России в заседаниях G7 или на поддержку воссоздания G8 "при условии включения России", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В документе отмечается, что Москва с 2014 года вмешивалась в выборы стран G7, а также проводит кампанию по распространению дезинформации и пытается воздействовать на членов "Большой семерки".

Несмотря на это, Трамп, как указано в проекте, выступает за "прекращение отстранения России от G7 без каких-либо предварительных условий.

В документе отмечается, что пока Москва не выполнит ряд условий, ни одно официальное лицо правительства США, в том числе и президент, не должны использовать свое положение для возвращения России в воссозданную G8.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Москвой.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.



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