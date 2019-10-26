Американские военные вернулись на северо-восток Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", - сообщил телеканал Syria TV.

США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства", причем в Сирии действовали без согласия официальных властей. Решение покинуть северо-восток страны приняли в Вашингтоне после того, как 9 октября началась турецкая военная операция "Источник мира", направленная против курдских формирований, которые последние несколько лет были союзниками США в борьбе против ИГ.

В результате американские военные оставили большую часть баз в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка и передислоцировались в Ирак.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что какая-то часть американских военных останется в Сирии для защиты нефтяных месторождений. В Пентагоне позже подтвердили, что готовы направить в нефтеносные районы дополнительные силы.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Раньше это была твердыня и основной источник дохода ИГ, а в последнее время эти районы в основном взяли под контроль курдские подразделения и американцы. На этой неделе Трамп предложил курдам занять этот регион и пообещал, что некая американская компания поможет им с добычей нефти.

По данным российского минобороны, в Заевфратье продолжается активная добыча и массовая контрабанда нефти под прикрытием американской армии.

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