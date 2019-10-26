Министры туризма стран G20 намерены приложить усилия для борьбы с загрязнением окружающей среды, пробками и другими проблемами, которые создают большие потоки туристов в тех или иных популярных местах планеты. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном в субботу по итогам встречи в префектуре Хоккайдо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рост туризма создает ряд проблем, включая уничтожение природы и заторы. Мы будем работать над мерами по управлению туризмом с тем, чтобы как сами туристы, так и местные жители оставались в выгоде", - говорится в документе.

Министры также отметили, что туристическая отрасль значительно выросла в последние годы и в перспективе будет продолжать увеличиваться в масштабах

Министерская встреча "двадцатки" по вопросам туризма проводилась впервые. Россию на ней представляла глава Ростуризма Зарина Догузова. По мнению организаторов, активное развитие туристической отрасли, в которую государства по всему миру вкладывают много средств и усилий, неизбежно оказывает влияние на окружающую среду и экологическую систему, особенно - в крупных городах. В этой связи ключевой темой двухдневной дискуссии в горном поселке на севере страны стала проблема сохранения баланса между устойчивым, эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın